Exclusief voor abonnees Intussen giet Vlaanderen alleen maar méér beton 30 juni 2020

00u00 0

Vorig jaar is in Vlaanderen elke dag gemiddeld 7,16 hectare open landschap verdwenen onder beton. Dat meldt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) - overigens géén familie van ex-minister Joke Schauvliege (CD&V). In 2015 bedroeg het verlies van open ruimte nog 'maar' 4,46 hectare per dag. "In plaats van een betonstop zien we een echte betonversnelling", zegt de groene politica. "Daardoor kan het regenwater op steeds minder plaatsen doorsijpelen naar de bodem." Schauvliege klaagt aan dat Vlaams minster van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog geen werk gemaakt heeft van een beleidskader om de bouwshift te realiseren en roept haar op om de betonnering een halt toe te roepen.