Intussen bij NSA: schietpartij aan hoofdkwartier 15 februari 2018

In de Amerikaanse staat Maryland heeft zich gisteren een schietpartij voorgedaan aan het hoofdkwartier van inlichtingendienst NSA. Er vielen verscheidene gewonden. Een zwarte SUV probeerde het domein op te rijden. Op luchtbeelden is te zien dat het voertuig tegen een betonblok botste en kogelinslagen op de voorruit opliep. Plaatselijke media meldden dat er twee inzittenden geboeid afgevoerd werden. Een officiële bron verklaarde dat er ogenschijnlijk geen terrorisme met de feiten is gemoeid en de NSA stelde dat geen van de verwondingen door vuurwapens veroorzaakt werd. In 2015 was er ook een schietpartij aan het hoofdkwartier. Toen viel er één dode. (GVV)