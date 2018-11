Intocht Sinterklaas zorgt weer voor deining in Nederland 12 november 2018

De aanloop naar de intocht van Sinterklaas in Nederland verloopt ook dit jaar weer niet zonder problemen. Volgende week zet de goedheilige man voet aan wal in Zaanstad en daarmee laait ook de discussie over zwarte piet weer op. Morgen start een kort geding bij de rechtbank in Haarlem om de volgens de initiatiefnemers "racistische landelijke intocht" te verbieden.

HLN