Exclusief voor abonnees Intervest Offices & Warehouses zoekt nieuwe topman 28 juni 2019

00u00 0

Na 13 jaar verlaat topman Jean-Paul Sols eind dit jaar de vastgoedgroep Intervest Offices & Warehouses. "Na het realiseren van een mooie groei... is het nu een goed moment om plaats te maken voor een opvolger", stelt Sols. Hij maakte de voorbije jaren werk van de switch van kantoren naar logistiek vastgoed, zeg maar magazijnen. Momenteel bestaat de portefeuille nog maar voor 40% uit kantoren. Intervest keek ook over de Nederlandse grens voor expansie. Zo kocht het begin deze maand nog een logistieke site in Nijmegen bij voor 7 miljoen euro.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis