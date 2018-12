Interpol-kopstuk waarschuwt voor 'IS 2.0' 21 december 2018

00u00 0

In een heel aantal westerse landen bestaat het gevaar dat de komende jaren een nieuwe golf van terreur door moslimextremisten op gang komt. Daarvoor waarschuwt Interpol-topman Jürgen Stock, die het heeft over "IS 2.0". Hij wijst erop dat veel terreurverdachten gaan vrijkomen uit de gevangenis zonder dat ze daar gederadicaliseerd zijn - integendeel. Het gaat bijvoorbeeld over logistieke medewerkers van het terrorisme, die maar enkele jaren gevangenisstraf kregen. Ook bij ons waarschuwde Staatsveiligheid vorige maand nog dat waakzaamheid voor moslimextremisme nodig blijft, onder andere doordat veroordeelde terroristen en andere verdachten de komende jaren vrijkomen. Vaak zijn ze na drie of vijf jaar cel nog steeds maar 25 à 30 jaar oud.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN