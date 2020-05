Exclusief voor abonnees Internetfraudeurs profiteren van corona 05 mei 2020

20% van de phishingmails die ­dezer dagen de ronde doen, hebben te maken met het coronavirus. Dat blijkt uit een bevraging in ­opdracht van bankenfederatie Febelfin. Door de lockdown ­betalen we meer dan ooit online. Internetfraudeurs spelen in op die tendens en hopen met ­oplichtingsmails (betaal)gegevens te stelen. Google detecteert ­wereldwijd ­dagelijks 18 miljoen phishing- en malwaremails over corona. Uit de bevraging blijkt dat 4 op de 10 Belgen zich online minder veilig voelen sinds de ­uitbraak van de pandemie.

18- tot 34-jarigen blijken het minst voorzichtig. Gisteren werd een campagne gelanceerd op www.beschermjezelfonline.be.

