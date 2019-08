Exclusief voor abonnees Internering voor Man die meisjes virtueel manipuleerde 31 augustus 2019

De Brusselse correctionele rechtbank heeft beslist dat een 24-jarige man uit Dendermonde geïnterneerd moet worden nadat hij twee 15-jarige meisjes uit Grimbergen had gemanipuleerd. "Beklaagde spande een web van fantasieën waarin de slachtoffers niet anders konden dan meegaan", zei de rechter. Ruben M. slaagde erin hen stap voor stap wijs te maken dat ze vastzaten in de virtuele wereld 'Phoenix of Germany', waarin ze missies moesten volbrengen. Dat bleken seksuele handelingen te zijn. Als ze die niet binnen de 24 uur uitvoerden, zouden er erge dingen gebeuren. Zo maakte hij hen wijs dat hun geliefkoosde paard zou sterven. (WHW)