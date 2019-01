Internationale druk om Rusland te schorsen stijgt 03 januari 2019

Zestien nationale antidopingagentschappen hebben gisteren bij het WADA gepleit om het Russische antidopingagentschap (Rusada) opnieuw te schorsen. De VS, Canada, Australië, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Singapore en Zweden vinden de straf nodig omdat het WADA vorige maand bij een bezoek aan het dopingcontrolelab in Moskou geen inzage kreeg in de data van dopingtesten van Russische sporters. Zo overtrad Rusland een uitdrukkelijke voorwaarde om de schorsing van het Rusada, opgelegd in 2015 wegens een staatsgestuurd dopingssysteem in de Winterspelen van Sochi 2014, vorig jaar op te heffen.

