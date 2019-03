Intern onderzoek na Thiam-incident op EK in Berlijn 20 maart 2019

De Franstalige atletiekbond start een intern onderzoek naar het incident met Nafi Thiam op het EK atletiek afgelopen zomer in Berlijn. Thiam kwam eind februari met een verhaal naar buiten over haar gouden zevenkamp in Berlijn. De Belgische atletiekbond (KBAB) zou ermee gedreigd hebben haar uit competitie te nemen, omdat ze het logo van sponsor Tempo-Team tijdens het EK niet zichtbaar droeg. Haar club RFCL uit Luik riep nadien op om een intern onderzoek binnen de atletiekbond te voeren, om te weten wie er achter de dreigementen aan het adres van Thiam zat. De Franstalige vleugel van de atletiekbond (LBFA) gaat nu in op de vraag om een onderzoek.

