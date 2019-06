Exclusief voor abonnees Intern onderzoek affaire-Thiam afgerond 13 juni 2019

De berg heeft een muis gebaard. Zoals te voorspellen was, heeft het intern onderzoek naar de affaire-Nafi Thiam niets nieuws onthuld. De Franstalige atletiekliga (LBFA) stelde Gérard Collin aan, een gewezen vrederechter en advocaat, om meer klaarheid te scheppen over een incident tijdens het EK van 2018 in Berlijn. Thiam had tijdens de eerste drie proeven een fout tenue aan, zonder het embleem van sponsor Tempo Team. Dat leidde ertoe dat de voorzitters van de atletiekliga ermee dreigden om Thiam uit het EK te zetten als ze tijdens de tweede dag niet het juiste truitje zou dragen. Thiam was erg van streek toen ze dat nieuws van haar management te horen kreeg maar kon toch nog de Europese titel bemachtigen. Volgens het rapport, dat naar alle Franstalige clubs is gestuurd, waren Thiams managers er verantwoordelijk voor dat het tot zo'n dreigende taal is gekomen omdat zij er bij hun atlete niet voldoende op aandrongen om de correcte outfit te dragen. Het management van Thiam had er misschien beter aan gedaan om zelf antwoorden te geven op bepaalde vragen maar finaal komt het neer op woord tegen woord. De vertrouwensbreuk met Thiam is in elk geval nog niet hersteld: de olympisch, wereld- en Europese kampioene gaf al te verstaan dat ze zich nu wil focussen op haar competities. (VH)

