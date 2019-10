Exclusief voor abonnees Interlands in gevaar voor Meunier 23 oktober 2019

00u00 0

Pech voor Thomas Meunier. De Rode Duivel viel in de slotfase van de match uit met een spierblessure en staat wellicht enkele weken aan de kant. Afwachten hoe ernstig de hamstringblessure van de rechtsachter is. "Zijn uitvallen valt mij zwaar", zuchtte PSG-coach Thomas Tuchel. Meunier dreigt half november de kwalificatiewedstrijden in Rusland en tegen Cyprus te missen. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen