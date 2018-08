Interimcoach Bedouet: "Wij moesten standhouden" 24 augustus 2018

00u00 0

Interimcoach Eric Bedouet is tevreden met het gelijkspel dat zijn team wist af te dwingen in de Ghelamco Arena: "In de defensie en in het spel tussen de linies waren we al beter dan de voorbije weken. Het was allemaal nog lang niet perfect, maar we speelden ook tegen een sterke tegenstander, die ons problemen bezorgde. Voor ons was het een kwestie van standhouden en dat is ons gelukt." "Zelf hebben we te weinig kunnen afdwingen", beseft Bedouet. "Maar dat is één van onze problemen. Net als het feit dat we wéér met tien geëindigd zijn. Daarin missen we toch een beetje métier. Maar dit was een betere tegenstander dan wat we al tegengekomen waren. Daarom vond ik onze reactie goed. Hoe het nu verder moet? Het is moeilijk, want we wachten op een bestuur en een trainer. (lacht) Maar ik ben er nog. We moeten professioneel zijn." (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN