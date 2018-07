Interim-manager aan hoofd van OCMW 13 juli 2018

Het OCMW van Stekene heeft het contract van de secretaris en dat van de directeur van het woonzorgcentrum Zoetenaard beëindigd. Dat gebeurde in onderling overleg met de betrokkenen. Het rommelde al een tijdje bij het managementteam van OCMW. Vooral bij het rusthuis liepen de spanningen hoog op. Volgens de vakbonden waren er vooral klachten over de autoritaire leiderschapsstijl. Dit leidde tot een toename van ziekteverzuim. Ook onderling waren er conflicten binnen het managementteam. De gemeentesecretaris werd aangesteld als bemiddelaar. In onderling overleg is nu beslist om de contracten met twee leidinggevenden te beëindigen. Het gaat om de secretaris van het OCMW en de directeur van het woonzorgcentrum. Een interim-manager zal de taken tijdelijk overnemen. (PKM)

HLN