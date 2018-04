Interieurketen Søstrene Grene komt naar Antwerpen 21 april 2018

De Deense interieurketen Søstrene Grene opent op 18 mei een eerste winkel in België. Die komt in het shoppingcenter Stadsfeestzaal, op de Antwerpse Meir. Søstrene Grene, wat 'de zussen Grene' betekent in het Deens, breidt ijverig uit. Vorig jaar opende de keten ook al twaalf winkels in Frankrijk, acht in Nederland en twee in Spanje. De kans is dus groot dat er nog meer Belgische filialen zullen volgen.

