Exclusief voor abonnees Interesse van investeerders voor KV Kortrijk 28 juni 2019

00u00 0

Opvallend gerucht in Zuid-West-Vlaanderen gisteren: Vincent Tan (67) zoekt een koper voor 15 miljoen euro voor KV Kortrijk, waar hij tachtig procent van de aandelen in handen heeft. Navraag leert ons evenwel dat de Maleisiër, die in 2015 vijf miljoen euro betaalde voor het stamnummer 19, niet actief speurt naar een overnemer, maar dat hij wel "openstaat voor opportuniteiten", zo klinkt het in zijn entourage. "Hij is een zakenman."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis