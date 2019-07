Exclusief voor abonnees Interesse Al-Arabi: Vermaelen reist naar Qatar 15 juli 2019

Een lucratief contract voor een jaar plus optie op een bijkomend seizoen. Thomas Vermaelen (33) reist richting Qatar om er de faciliteiten van Al-Arabi te bezoeken, de club die eerder al Hamdi Harbaoui wegplukte bij Zulte Waregem. Vermaelen had gehoopt dat een Premier League-club hem een aanbieding zou doen, maar die zitten niet op hem te wachten. Er was ook interesse uit China en de VS, maar Al-Arabi duwde het hardst. Vermaelen houdt er wel rekening mee dat een transfer naar Qatar zijn kansen op een basisplaats op het EK kan hypothekeren. Barcelona besliste om zijn aflopende contract niet te verlengen. (KTH)