Interessanter dan spaarrekening: jonge koppels kopen vaker tweede verblijf in buitenland Brecht Herman

05 februari 2018

00u00 4

Veel jonge koppels kopen een tweede verblijf in het buitenland. Dat zeggen experts aan 'VTM Nieuws'. In totaal hebben 150.000 Belgen een huis of flat in het buitenland. De Spaanse zon is het populairst, gevolgd door Frankrijk en Italië. "Vroeger kochten mensen een tweede woonst nadat ze bijvoorbeeld een erfenis hadden gekregen, maar nu helpen ouders hun kinderen vaak al bij hun eerste huis. Daardoor hebben dertigers en veertigers tegenwoordig de ruimte om een tweede verblijf te kopen", zegt Luc Paeme van de vastgoedbeurs 'Second home'. "Deels om er zelf van te genieten, maar ook als investering. Het is interessanter dan een spaarrekening." Gemiddeld spenderen Belgen 225.000 euro aan een buitenverblijf.