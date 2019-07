Exclusief voor abonnees Inter wil af van Nainggolan 08 juli 2019

00u00 0

De 'amore' is voorbij. Radja Nainggolan heeft geen toekomst meer bij het Inter van Antonio Conte. Dat maakte TD Beppe Marotta dit weekend wel heel erg duidelijk. "We zoeken de juiste spelers voor ons project. Kijk, ik vind Icardi en Nainggolan twee topspelers, maar ze horen niet bij deze selectie. Dat hebben we zo ook meegedeeld." Bij de Nerazzurri hadden ze het voorbije seizoen de handen vol om Nainggolan op het rechte pad te houden. Na Nieuwjaar leken ze daarin te slagen, toen de ex-Rode Duivel vier kilo verloor en zijn prestaties in stijgende lijn gingen. Op de slotspeeldag trapte Nainggolan de Milanezen nog richting Champions League, maar dat volstond niet om de harten te heroveren. Waar ligt de toekomst van 'Il Ninja' dan wel? Volgens Italiaanse bronnen zou Inter geprobeerd hebben om hem aan het Chinese Jiangsu Suning te verpatsen. Zonder succes. Ook Barcelona hapte niet op een aanbieding om Nainggolan te ruilen voor Arturo Vidal. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis