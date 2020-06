Exclusief voor abonnees Inter trekt in slot alles recht 29 juni 2020

Wat een ommekeer. Inter zette in de laatste tien minuten een scheve situatie recht tegen Parma (1-2 winst). Romelu Lukaku kreeg zijn stempel niet gedrukt. Zijn derde doelman, Tommaso Berni, werd al voor de tweede keer uitgesloten dit seizoen. Wegens een te grote mond. Hij speelde zijn laatste match in 2012, maar verdient toch 200.000 euro per jaar.

