Exclusief voor abonnees Inter springt naar leidersplaats 02 december 2019

Romelu Lukaku is beste schutter af bij Inter. Spitsbroer Lautaro Martínez heeft hem in alle competities afgetroefd: dertien voor de Argentijn versus elf voor 'Big Rom'. De kloof had zelfs groter kunnen zijn als Lautaro die twee knappe passes van Lukaku, gisteren meer aangever, had afgewerkt. Inter wipte na een krappe winst tegen SPAL (2-1) naar plaats één. Het is vooral dat wat Lukaku interesseert. Hij wil kampioen worden. Lautaro, met wie hij een uitstekende band heeft, gunt hij alle succes

