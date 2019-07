Exclusief voor abonnees Inter praat met United over Lukaku 11 juli 2019

De gesprekken zijn gestart. Inters sportief directeur Piero Ausilio reisde naar Londen voor de eerste gesprekken met Manchester United over Romelu Lukaku. Het jawoord van de Rode Duivel (26) heeft de Italiaanse club, zijn werkgever overtuigen is minder simpel. Inter denkt aan huursom van 10 miljoen euro met verplichte optie tot aankoop in 2021 voor 60 miljoen euro. United wil minstens 85 miljoen. Meteen te betalen. Inter kan dat niet. Ze zitten gebonden aan strikte budgetten als het Nainggolan en Icardi niet elders kan slijten. Binnen het kamp-Lukaku geloven ze niet dat het initiële voorstel de Engelse topclub zal overtuigen. (KTH)