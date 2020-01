Exclusief voor abonnees Inter morst weer met punten 20 januari 2020

Voordeel Juventus. En plots mengt ook Lazio zich in de titelstrijd na een fantastische reeks en de 23 goals van Ciro Immobile, de strafste spits in de Serie A. De tweestrijd is een driestrijd geworden. Vier gelijke spelen in de laatste zes wedstrijden laten zich voelen. Inter morste immers opnieuw met punten bij degradatiekandidaat Lecce (1-1), dat eerder ook al Juve op een gelijkspel hield. Big Rom was niet 'on fire'. Hij knalde nipt naast en zag een doelpunt afgekeurd. Ook spitsbroer Lautaro vond geen gaatje. (KTH)