Inter informeert naar Mertens 12 november 2019

Bij Inter draaien ze niet rond de pot. Dries Mertens staat op het lijstje versterkingen als extra optie in steun van Lukaku. De lijntjes zijn uitgelegd. Coach Antonio Conte wil er graag wat versterking bij. Sportief directeur Beppe Marotta bestudeert alle mogelijkheden. Het hoeft niet te verbazen dat de naam van Mertens op tafel ligt. Conte komt vaak uit bij spelers die hij in het verleden al eens probeerde binnenhalen: Lukaku, Sánchez, Dzeko,... Drie jaar geleden probeerde de Italiaanse coach, toen nog in dienst van Chelsea, hem naar Londen te halen. Mertens besliste uiteindelijk om bij Napoli te blijven en tekende een nieuwe overeenkomst.

