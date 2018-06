Inter heeft zijn 'ninja' officieel beet 27 juni 2018

00u00 0

En of ze bij Inter trots zijn op de komst van Radja Nainggolan. Gisteren haalde het alle middelen boven bij de officiële bekendmaking van zijn overgang. Eerst stuurden de Nerazzurri een zelfgemaakte voorpagina van 'La Gazzetta dello Sport' de wereld in. Nadien volgde een filmpje van een gemaskerde ninja die door de straten van Milaan flitst... en uiteindelijk Nainggolan blijkt te zijn. Gisteren poseerde de middenvelder ook voor het eerst met zijn nieuwe kleuren. Voor Inter TV lichtte Nainggolan zijn overstap toe. "Ik ben hier voor de coach", klonk het. "Ik speelde mijn beste seizoen ooit onder Luciano Spalletti. Zowel hij, als de sportief directeur, en Javier Zanetti belden me trouwens op. Inter zorgde ervoor dat ik me belangrijk voelde. Iets wat ik niet langer had in Rome. Voor mij was het dus een gemakkelijke keuze." Op zijn Instagram-account blikte Radja terug op zijn tijd bij de Giallorossi met een video en enkele foto's. Vergezeld door een korte tekst: "Wat moet ik zeggen? Ik kan alleen benadrukken dat ik steeds het beste van mezelf heb gegeven. Jammer genoeg eindigen sprookjes niet altijd door eigen keuzes. Het is het einde van een mooi verhaal dat altijd in mijn hart zal blijven." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN