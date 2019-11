Exclusief voor abonnees Instrument 'berekent' of klein feitje kan escaleren tot drama 12 november 2019

Justitie werkt aan een instrument dat moet helpen om in te schatten of ogenschijnlijk kleine feiten kunnen escaleren tot partnergeweld of erger. Dat heeft de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer bekendgemaakt.

