Instructeur en leerling (16) crashen met vliegtuigje 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Twee Oost-Vlamingen zijn dinsdagavond om het leven gekomen na een crash met een ULM-vliegtuig in Frankrijk. Het toestel van instructeur Olivier Vermeersch (28) en leerling Willem Stul (16) kwam om nog onduidelijke redenen in de problemen.

Olivier en Willem waren met enkele andere leden van hun vliegclub Aero Club Brugge op zomerkamp in de buurt van Abbeville in de Sommestreek. Rond 20 uur gingen ze weer de lucht in met hun ultralicht gemotoriseerd vliegtuigje. Plots ging het mis. Tot driemaal toe verstuurden ze een SOS-boodschap naar het vliegveld van Buigny-Saint-Maclou. Uit hun toestel springen was geen optie, want er waren geen parachutes aan boord. Twee ooggetuigen zagen hoe het toestel verticaal naar beneden stortte op een akker in Rue, op zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Voor Olivier uit Aalter en Willem uit Eeklo kon geen hulp meer baten. Hun vliegtuigje brandde volledig uit - het is nog niet duidelijk of het al in de lucht vuur vatte.

Vliegen was voor Olivier en Willem een grote passie. "Olivier was als klein kind al bezig met vliegen", vertelt zijn mama. "Weet je dat hij vroeger zelfs naar buiten liep telkens er vliegtuigen over ons huis vlogen? Hij wou zijn droom waarmaken en aan de slag gaan als officier bij de luchtmacht."

Willem was een veelbelovende student die zou starten aan het vijfde jaar ASO op het Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo. (JEW/OSG/JSA)