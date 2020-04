Exclusief voor abonnees Instituut Wuhan: "Complottheorie VS om verwarring te zaaien" 20 april 2020

Het gecontesteerde laboratorium in de Chinese stad Wuhan heeft na lang zwijgen dan toch gereageerd op een veel gedeelde complottheorie dat het nieuwe coronavirus daar is ontstaan. De wildste verhalen - bijvoorbeeld dat een vleermuizenvirus er werd onderzocht en door een besmette medewerker per ongeluk is verspreid - doen de ronde.