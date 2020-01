Exclusief voor abonnees Instaphoogte van nieuwe treinwagons is "een compromis" 14 januari 2020

De instaphoogte bij de nieuwe M7-treinwagons die de NMBS heeft besteld, blijkt een typisch Belgisch compromis. Met van 62 cm ligt de hoogte tussen 55 en 76 cm, de perronhoogtes die samen meer dan de helft van de 1.222 perrons vertegenwoordigen. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Ingrid Borré, vicevoorzitter van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap noemde het gisteren in deze krant onbegrijpelijk dat de NMBS opnieuw wagons van het type M7 zal bestellen waarvan de hoogte van de opstap niet overeenkomt met de perronhoogte. "Het multifunctionele rijtuig in elke M7, dat voldoende en comfortabele plaatsen biedt voor rolstoelgebruikers en een aangepast toilet, zal als compromis een verlaagde deur hebben met een opstaphoogte van 62 cm", aldus Bellot. 33% van de perrons in ons land is 76 cm hoog, bij 25% is dat 55 cm, bij 42% is de hoogte 28 cm.

