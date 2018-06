Instant feedback bij examen geneeskunde 23 juni 2018

En, hoe was het? Op die vraag zullen geneeskundestudenten van de UHasselt na hun examen neurowetenschappen metéén kunnen antwoorden. De unief voert er namelijk een systeem in met onmiddellijke feedback. De opleiding geneeskunde werkt al vijf jaar met de evaluatietool 'Docimo'. Door het systeem van zekerheidsgraad moeten studenten kritisch naar hun eigen kennis kijken. Als een student 100% zeker is, kan hij het maximale puntenaantal voor die vraag verdienen, maar ook verliezen. Indien hij aangeeft dat hij niet zeker is van het antwoord, krijgt de student toch 5% van het puntencijfer op die vraag, ook al is het antwoord fout. De student weet in dat geval tenminste zeker dat hij gokt.

