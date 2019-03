Instagram wordt nu ook een webshop 20 maart 2019

Instagram, het populaire foto- en videoplatform van Facebook, wordt in de Verenigde Staten een webwinkel. Gebruikers kunnen spullen van 23 grote merken zoals Nike, Adidas, H&M, Zara, Prada, Dior, Uniqlo en Burberry rechtstreeks in de app kopen. De nieuwe toepassing heet Checkout en wordt vandaag gelanceerd. Wie iets wil kopen, klikt voortaan dus op de foto in zijn of haar tijdlijn en gaat zo naar de winkelwagen om de bestelling af te ronden. Gebruikers hoeven Instagram daarvoor niet meer te verlaten. Tot vandaag kon dat niet. Of de nieuwe tool ook naar ons land komt, is niet geweten. Instagram is wel van plan om het aanbod nog uit te breiden. (FT)