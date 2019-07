Exclusief voor abonnees Instagram-likes onzichtbaar in zes landen 19 juli 2019

00u00 0

Instagram stapt af van de dictatuur van de likes. Gebruikers in Japan, Brazilië, Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland en Italië dienen als proefkonijn om te kijken of het sociale medium ook zonder openbare likes verder kan. In die landen zien gebruikers geen hartjes meer bij andermans foto's, alleen de likes bij de eigen beelden blijven zichtbaar. Dat zou moeten helpen om de sociale druk die met het medium gepaard gaat in te dammen. Veel gebruikers zouden bang zijn als onpopulair weggezet te worden als ze te weinig likes oogsten. Instagram zal het proefproject eerst beoordelen en nadien beslissen of de verandering wereldwijd wordt doorgevoerd. Influencers die geld verdienen met het platform hoeven niet te vrezen: de test zou geen invloed hebben op de reclame-inkomsten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis