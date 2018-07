Instagram-hit om hoofdpijn van te krijgen 16 juli 2018

Doe eens alsof je barstende hoofdpijn hebt... en je krijgt meteen een boel likes op Instagram. De 'migraine pose' is de nieuwste hit op de sociale media. Concreet: je houdt één of twee handen bij je slapen om je huid naar achteren te trekken, alsof je hevige hoofdpijn door migraine hebt. Zo krijg je volgens visagiste en bedenkster Nam Vo prominentere jukbeenderen en strakkere oogcontouren. Onder anderen Kylie Jenner en Gigi Hadid pronkten er al mee, al zijn échte migrainepatiënten niet enthousiast - volgens hen is een foto voor Instagram het laatste waar je aan denkt als je een aanval krijgt.

