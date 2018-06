Instagram concurreert met YouTube met eigen videodienst 22 juni 2018

In de jacht naar nog meer gebruikers heeft het sociale netwerk Instagram gisteren een nieuw videoplatform gelanceerd. Met die beslissing aast de populaire fotodeelapp - met meer dan 1 miljard gebruikers - op de bezoekers en vloggers van het populaire videoplatform YouTube. Dat is eigendom van Google. Instagram, dat tot nu toe vooral focuste op foto's, wil inspelen op de veranderende mediaconsumptie van jongeren. Over drie jaar zal volgens berekeningen liefst 82 procent van het wereldwijde internetverkeer uit video bestaan. Met de nieuwe toepassing IGTV hoopt Instagram, en bij uitbreiding Facebook, zich beter te positioneren op die gigantische markt. (YDS)