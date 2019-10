Inspectrice RVA verdacht van omkoping door Albanese maffia DM

03 oktober 2019

05u00 2 De Krant Het Brusselse parket voert een onderzoek naar een sociaal inspectrice bij de RVA. Nathalie H. wordt verdacht van actieve corruptie. Ze zou tegen betaling de Albanese maffia in Anderlecht en Vorst hebben getipt over nakende controles.

Nathalie H. werkt al meer dan twintig jaar bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en haar taak bestond erin om controles uit te voeren op zwartwerk in horecazaken in Vorst en Anderlecht. Dat deed ze volgens collega's op een nogal informele manier. Op haar Facebook-pagina postte ze ook openlijk beelden van de verbouwingswerken aan haar woning, in het zwart uitgevoerd door Poolse bouwvakkers uit het Brusselse. Tijdens een concert van de Franse zanger Kendji Girac in Vorst-Nationaal, blies ze ter plekke de hele security-actie af in ruil voor drie gesigneerde foto's van de ster. Iets soortgelijks gebeurde tijdens een concert van Mylène Farmer in Paleis 12 op de Heizel.

Er wordt onderzocht of Nathalie H. de Albanese maffia tipte en daar geld voor kreeg. De vrouw is na enkele dagen in de gevangenis weer op vrije voeten, maar bij de RVA is ze voorlopig geschorst. (DM)