Inspectie krijgt meer klachten over politieagenten 02 juni 2020

De Algemene Inspectie van de politie en het controle-orgaan Comité P kregen het afgelopen jaar 3% meer klachten over politieagenten. Dat blijkt uit cijfers die binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) bekendmaakte. In 2019 werden 4.090 klachten ingediend over politieagenten. Intussen onderzoekt het arbeidsauditoraat in Brussel een klacht over pesterijen binnen het elitekorps. Een lid van de speciale eenheden diende een klacht in tegen hoofdcommissaris Roland Pacolet, directeur van de speciale eenheden bij de federale politie, en tegen topofficieren binnen zijn korps. Vervolgens hebben collega's zich bij de klacht aangesloten. Ze hebben het onder andere over willekeurige tuchtstraffen. Die feiten worden nu onderzocht.

