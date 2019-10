Exclusief voor abonnees Inspectie haalt 55 verwaarloosde katten weg bij vrouw 04 oktober 2019

Bij een vrouw uit Diksmuide zijn 55 katten in beslag genomen, allemaal zwaar verwaarloosd of ziek. De vrouw, die in een rolstoel zit, woonde in een klein rijhuis en had al een verwittiging gekregen van de inspectiedienst Dierenwelzijn. "De dieren leefden samen tussen uitwerpselen in te kleine kooien, konden niet naar buiten, waren verwilderd en minstens een derde was besmet met kattenaids", zegt André Lycke van Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Negentien katten moesten geëuthanaseerd worden. "Dat kwam heel hard aan", aldus Lycke. De rest zit nog in quarantaine. "We proberen ze elke dag meer te doen wennen aan mensen. Maar makkelijk loopt het niet." De voormalige eigenares mag twee katten houden, maar die moeten eerst gecastreerd en gesteriliseerd worden. De inspectie maakte een pv over aan het parket. De minimumboete voor inbreuken op dierenwelzijn is 416 euro. (BBO)

