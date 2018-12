Inschrijvingen Tournée Minérale nu al gestart Redactie

19 december 2018

Met de losbandige feestdagen in het vooruitzicht borrelen hier en daar al goede voornemens op. En dus opent Tournée Minérale alvast de inschrijvingen.

De actie waarbij deelnemers zich engageren om in februari een maand lang geen alcohol te drinken, gaat haar derde jaargang in. Begin dit jaar schreven 104.579 landgenoten zich in. De kans is groot dat het er ook straks veel zullen zijn, want uit een rondvraag blijkt dat 92% van plan is om opnieuw mee te doen.

De campagne focust dit jaar op de gezondheidsvoordelen van een maand zonder drank. Wie aan de tweede editie deelnam, voelde zich beter, viel af, had meer energie en/of sliep beter. Inschrijven kan op tourneeminerale.be.