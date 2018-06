Inschrijvingen kunstacademie gestart 13 juni 2018

Op donderdag 14 juni gaan de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 van start voor MAAK, de Open Academie voor Kunsten. de Academie is er voor al wie zin heeft in kunst en creativiteit. Wil je in een ontspannen sfeer proeven van muziek, woord, beeld en dans? Wil je je kunstzinnig ontplooien? Ben je liefhebber, amateur of ambitieuze prof in spe? Dan is MAAK zeker iets voor jou", zegt de school. "Of je nu een nieuwsgierige zesjarige of een enthousiaste senior bent: MAAK stemt de lessen op jou af. Hiervoor doen we een beroep op de beste leerkrachten en begeleiders." Inschrijven kan via http://mijnacademie.be/maak/ of in het secretariaat van MAAK (Van Steenestraat 9) vanaf donderdag 14 juni om 9 uur. (MMB)

