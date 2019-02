Inschrijven voor volkskeuken met Italiaanse dis 27 februari 2019

De eerste volkskeuken van 2019 in het lokaal van de wijngilde van jeugdhuis 't Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden was een gezellige bedoening. Op zaterdag 2 maart pakt het Gemout uit met een nieuwe volkskeuken in 't Paenhuys.