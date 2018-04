Inschrijven voor vierde seizoen 'Blind Getrouwd' kan nu al 04 april 2018

Maandagavond zagen we hoe drie van de vijf koppels die in 'Blind Getrouwd' door experten gevormd werden, een succes bleken te zijn. En er is goed nieuws voor de Vlaamse vrijgezellen die nog op zoek zijn naar de man of vrouw van hun leven: hét relatie-experiment van VTM krijgt een vierde seizoen. En daar zoekt het natuurlijk kandidaten voor. Ben je ouder dan 25 jaar? Wil je je op basis van de wetenschap laten matchen door een team van experts? En wil je, zoals Lieve en Aljosja (foto), blind trouwen én nog lang en gelukkig leven? Schrijf je dan nu in via vtm.be. (KDL)

