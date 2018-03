Inschrijven voor '20 kilometer' 23 maart 2018

Wie deel wil nemen aan de twintig kilometer door Brussel, op zondag 27 mei, kan zich vanaf komende zaterdag inschrijven. Dit vanaf 9 uur 's ochtends. Om een online overrompeling te vermijden, kunnen groepen zich via een speciaal programma inschrijven. De loopwedstrijd start traditiegetrouw in het Jubelpark en trekt dan via de Belliardstraat de stad in. Daarna gaat het via de Louizalaan naar het Ter Kamerenbos, om via Watermaal-Bosvoorde en de Woluwes terug te keren naar het Jubelpark. Er vallen 40.000 borstnummers te verdelen. (DCFS)