Inschrijven aan KU Leuven voortaan op afspraak 28 juni 2018

Studenten die zich willen inschrijven aan de KU Leuven kunnen dat voortaan op afspraak doen. De universiteit hoopt dat daardoor geen lange rijen meer zullen staan in de hal van de unief. Sinds gisteren is het nieuwe systeem beschikbaar en kunnen studenten dus een afspraak maken. Op 16 augustus starten de echte inschrijvingen. Vanaf midden september komen internationale studenten aan in Leuven. "Voor hen organiseren we vanaf dit jaar dagelijkse info- en inschrijfsessies op een andere locatie", luidt het. Het voorbije academiejaar telde de KU Leuven 58.045 studenten, van wie 11.442 uit het buitenland.