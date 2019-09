Exclusief voor abonnees Inpakken en wegwezen 26 september 2019

Met een goal en een assist bezorgde Fraser Hornby de kwalificatie aan KVK, dat gaandeweg het niveau van de Luikse amateurclub kopieerde. De Brit opende met klasse toen hij beheerst een voorzet van De Sart in de hoek trapte. Seraing stond even op 1-1 dankzij Sanogo. Na de pauze was Gueye zowaar de enige die voor gevaar zorgde met een kopbal net over de doellat. Hornby legde panklaar voor Kage (1-2). De 1-3 kwam er pas toen de elf thuisspelers aan de overkant kampeerden. Inpakken en wegwezen. (ESK)SERAING: Mignon Faye, Machedo, Boulenger, Kilota Cascio, Sabaouni, Mrojviti (60' Gueye) Al Badaoui (89' Walbrecq), Sanogo, Labylle (78' Mouhli)

