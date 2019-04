Exclusief voor abonnees Innovator: "En plots werkt een heel team aan je idee" 11 april 2019

Lennert Rasking (links) is de bedenker van één van de 300 innovatieve ideeën die al bij Bouwgroep Besix opborrelden. De 26-jarige architect-ingenieur kwam twee jaar geleden ongevraagd met de 'Besix Clean Air': een met mos beklede wand die de lucht in ondergrondse parkings, tunnels, trein- en metrostations kan zuiveren. "Ik vond het raar dat wij als infrastructuurbouwers maar weinig deden in de aanpak van de luchtvervuiling. Omdat ik iets positiefs wou bijdragen, lanceerde ik mijn eigen 'Clean Air'-idee, los van mijn toenmalige taak die onder meer bestond uit het afbreken en heropbouwen van bruggen." Raskings idee om met mos ondergronds fijn stof uit de lucht te filteren, werd na selectie door een interne jury ook uitgewerkt, net als negen andere revolutionaire inzichten van Besix-medewerkers. "Eerst werkte ik alleen - en vooral tussen het andere werk door - aan mijn project, maar inmiddels is dit zowat mijn hoofdtaak en zijn we met een heel team. Ik ben best fier dat de slimme moswand, met een ventilatie- en irrigatiesysteem dat van op afstand bestuurd kan worden, al in juli als proefproject op een werf wordt gebouwd." (SPK)

