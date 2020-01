Exclusief voor abonnees Inkomsten uit GAS-boetes exploderen door slimme camera's 22 januari 2020

De inkomsten uit GAS-boetes zijn in nauwelijks zes jaar tijd vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Die spectaculaire stijging hebben de Vlaamse gemeenten te danken aan slimme camera's die verkeersinbreuken vastleggen. Sinds juli 2014 kunnen gemeenten niet alleen overlast (sluikstorten, nachtlawaai) beboeten via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), maar ook verkeersovertredingen. Het effect op de inkomsten is spectaculair. In 2014 inden de gemeenten samen voor 4,4 miljoen euro aan GAS-boetes. In 2018 was dat bedrag vertienvoudigd tot 42,6 miljoen. Dit jaar voorzien de Vlaamse gemeenten 47 miljoen euro aan inkomsten uit GAS-boetes, zo meldt 'Het Nieuwsblad'.

