Inkomsten flexi-jobs verviervoudigd bij 65-plussers 17 oktober 2019

Steeds meer mensen slaan aan het flexi-jobben. Met dat systeem, dat onder meer in de horeca geldt, kan je onbelast bijverdienen. Begin dit jaar waren er 54.288 Belgen actief als flexi-jobber - in het derde kwartaal steeg dat aantal al naar 66.978, blijkt uit cijfers van minister voor Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld). 15.635 ondernemingen in ons land stellen flexi-jobbers tewerk.

