Iniesta verdient recordbedrag in Japan 28 mei 2018

Zaterdag stelde de Japanse club Vissel Kobe met trots Andres Iniesta (34) voor. De Spanjaard bracht ongeveer 8.000 fans op de been voor de officiële voorstelling na zijn transfer van Barcelona. Iniesta gaat in Japan een slordige 26 miljoen euro per jaar verdienen en dat is meteen een recordbedrag. (SJH)