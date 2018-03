Iniesta fit, Vermaelen op bank 14 maart 2018

00u00 0

Andres Iniesta doorstond twee trainingen. De Spaanse middenvelder zit in de selectie en lijkt net op tijd hersteld. Thomas Vermaelen start als bankzitter. Bij Chelsea ontbreekt David Luiz door blessure. Chelsea kan zich voor de vijfde keer in 10 jaar bij de laatste acht voegen. The Blues wonnen de Champions League in 2012. De laatste stuiptrekking van de generatie Lampard, Terry, Drogba en Cech. (KTH)