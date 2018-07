Iniesta bedankt La Roja in afscheidsbrief 04 juli 2018

00u00 0

De Spanjaard Andres Iniesta brengt bij zijn afscheid aan de nationale ploeg nog eens publiek hulde aan zijn ploegmaats: "Ik prijs me gelukkig dat ik één van de beste periodes in het Spaanse voetbal heb meegemaakt, met een generatie uitzonderlijke spelers", schreef Iniesta op zijn Twitteraccount. "We bereikten fantastische zaken waarvan we als kind droomden. Maar er waren ook grote ontgoochelingen en moeilijke momenten. Ik wil iedereen bedanken om van mij een betere ploegmaat en voetballer te maken." Iniesta speelde 130 interlands voor Spanje en won het EK 2008, WK 2010 en EK 2012.(BF)