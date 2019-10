Exclusief voor abonnees Inhoudelijk sterk 21 oktober 2019

00u00 0

Zaterdag met verbazing en alsmaar stijgende bewondering het Brexit-debat gevolgd in het Britse Lagerhuis. Dit is een toonbeeld van hoe politiek dient bedreven te worden en hoe debat gevoerd moet worden: de talloze interventies volgden elkaar in ijltempo op en waren stuk voor stuk inhoudelijk sterk en gefundeerd, en altijd hoffelijk en met respect voor andere meningen. Het contrast met wat we hier via 'Villa politica' in de maag gesplitst krijgen

kan niet groter zijn: de ene helft blinkt uit in afwezigheid en van de aanwezigen zet nu en dan iemand even zijn gsm-spelletje op pauze om naar het spreekgestoelte te slenteren teneinde weer maar eens een tegenstander af te breken. En dat niet zelden in 'daddegijdieda'-koeterwaals. Hopelijk hebben onze politici zaterdag ook gekeken en nemen ze voortaan met het schaamrood op de wangen dit voorbeeld over.

Raf Vandenbergh, Gent

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen